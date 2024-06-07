Вадим Скрипченко: все, кто будет играть за сборную России, — это мастеровитые футболисты

Бывший игрок сборной Беларуси Вадим Скрипченко поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Россией. Встреча состоится 7 июня.

«Мы же видим, какая атмосфера: хорошие эмоции, антураж, улыбки на лицах. Сам по себе матч болельщиков — это правильное решение. Вечером будет матч профессиональных футболистов, где сыграют две амбициозные сборные. Наша сборная давно не принимала матчи на домашнем стадионе, поэтому чувствуется ажиотаж и все билеты проданы. Отличный соперник в лице сборной России.

Знаем Валерия Георгиевича Карпина как амбициозного тренера. Также все, кто сегодня будет играть за сборную России, — это мастеровитые футболисты, которые играют и в чемпионате России, и в зарубежных клубах. Мы ждём хорошего футбола. Уверен, что будет настоящая спортивная борьба. Победит сильнейший. Это хорошая проверка для нашей сборной, потому что мы давно не играли на своих стадионах», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.