Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Россия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вадим Скрипченко: все, кто будет играть за сборную России, — это мастеровитые футболисты

Вадим Скрипченко: все, кто будет играть за сборную России, — это мастеровитые футболисты
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок сборной Беларуси Вадим Скрипченко поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Россией. Встреча состоится 7 июня.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы же видим, какая атмосфера: хорошие эмоции, антураж, улыбки на лицах. Сам по себе матч болельщиков — это правильное решение. Вечером будет матч профессиональных футболистов, где сыграют две амбициозные сборные. Наша сборная давно не принимала матчи на домашнем стадионе, поэтому чувствуется ажиотаж и все билеты проданы. Отличный соперник в лице сборной России.

Знаем Валерия Георгиевича Карпина как амбициозного тренера. Также все, кто сегодня будет играть за сборную России, — это мастеровитые футболисты, которые играют и в чемпионате России, и в зарубежных клубах. Мы ждём хорошего футбола. Уверен, что будет настоящая спортивная борьба. Победит сильнейший. Это хорошая проверка для нашей сборной, потому что мы давно не играли на своих стадионах», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Силкин: сборная Беларуси — не топовый соперник, но к нему нужно относиться с уважением
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android