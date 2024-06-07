Главный тренер «Динамо» Минск высказался об идее объединить РПЛ и чемпионат Беларуси

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко высказался об идее объединить РПЛ и чемпионат Беларуси.

«Трудно обсуждать объединение чемпионатов России и Беларуси, потому что всё это только на уровне разговоров и слухов. Никаких движений в этом направлении пока нет. Пока мы находимся там, где находимся. Мы играем во внутреннем первенстве. Наша сборная и наши клубы участвуют в еврокубках, хоть и домашние матчи мы проводим на нейтральных полях.

У нас всё равно остаётся возможность проявлять себя на международной арене как на уровне сборных, так и на уровне клубов. Наша задача — стараться и стремиться достигать хороших результатов на этом уровне», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.