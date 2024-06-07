Вадим Скрипченко поделился эмоциями от интриги в РПЛ в сезоне-2023/2024

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко, ранее возглавлявший «Урал», «Крылья Советов» и «Анжи», поделился эмоциями от интриги в РПЛ в сезоне-2023/2024.

«До последнего тура сохранялась интрига как в верхней части таблицы, так и в нижней. Для всех была интересна развязка в борьбе за чемпионство. «Зенит», «Динамо» и «Краснодар» провели отличный сезон, хотя ни одна из них не обошлась без определённых спадов. К последнему туру три команды подошли в таком состоянии, что любая могла стать чемпионом. Сложилось так, что «Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом. Могу сказать, что заслуженно. Я следил за этой развязкой, и было очень интересно.

Нижняя часть таблицы — то же самое. От себя скажу, что в марте довелось с калининградской «Балтикой» провести товарищеский матч. По тому матчу было видно, что команда стала более конкурентоспособной по сравнению с первой частью чемпионата. Очень жаль, что «Балтика» покинула РПЛ. Был интересный состав и тренерский состав. К сожалению, Калининград не в РПЛ», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.