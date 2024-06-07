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Глава РФС Дюков: вопрос о налоге на легионеров в РПЛ не обсуждается

Глава РФС Дюков: вопрос о налоге на легионеров в РПЛ не обсуждается
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о возможном введении налога на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

— Была новость, что в РПЛ появится налог легионеров. Так ли это?
— Нет, этот вопрос обсуждался два года назад. Но с тех пор этот вопрос не обсуждается, — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым

В 2022 году появлялась информация, что в РПЛ введут налог на легионеров: клубы будут платить от 5 до 10 тысяч рублей за каждую минуту, проведённую иностранцем на поле. Сумма налога будет зависеть от возраста легионера. Во время сезона-2023/2024 в СМИ активизировались слухи о том, что со следующего сезона подобный налог всё-таки может быть введён.

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