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Чемпион Европы U17 Лихачёв: профессионального футбола в Ижевске больше нет

Чемпион Европы U17 Лихачёв: профессионального футбола в Ижевске больше нет
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Воспитанник «Спартака» и чемпион Европы 2013 года в составе сборной России U17 Александр Лихачёв поделился воспоминаниями о жизни в Ижевске.

— Стать футболистом — лучший социальный лифт для молодого парня из Ижевска?
— Ижевск — обычный провинциальный город. Население — 650 тысяч. Считается, что это оружейный город, много заводов. Конечно, есть неблагоприятные районы, где много плохих компаний. Но это есть в каждом городе. Я жил в более-менее в нормальном районе, спасибо родителям за воспитание, меня никогда не тянуло к таким ребятам. Хорошо, что появился футбол и я уехал в Москву, потому что сейчас, в сознательном возрасте, меня не особо тянет в Ижевск на постоянное место жительства. Я приезжаю к родителям, родственниками и друзьям на несколько дней, и мне этого хватает.

— Многим ли интересен футбол в Ижевске?
— Видимо, сейчас нет. Почти год назад закрыли ижевский «Зенит», который выступал во Второй лиге. Сейчас там нет профессионального футбола. А в детстве многие хотели в него играть, но, повторюсь, раньше немного по-другому было. Всё моё окружение было футбольным. Не многие пошли в секцию футбола, но играли во дворе для себя. А я решил, что мне интересно, поэтому родители решили меня отдать на футбол, — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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