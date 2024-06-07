Семшов — о матче с Беларусью: тяжело настраиваться на такие игры

Бывший футболист «Динамо» и «Торпедо» Игорь Семшов поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Беларуси.

— Не думаете, что у футболистов сборной России уже предотпускное настроение?

— У тех, кто выйдет в старте, этого не должно быть. Конечно, тяжело выходить на такие игры, тем более впереди отпуск. Раньше после чемпионата проводились официальные матчи, и все ответственно к ним подходили. В нынешних условиях хочется быстрее уйти в отпуск, так как скоро начнётся новый чемпионат, — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.