Андрей Ещенко раскрыл причину своего ухода из «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко объяснил, почему принял решение покинуть клуб. Напомним, по завершении карьеры Ещенко занимал различные должности в структуре красно-белых. Экс-футболист рассказал, что не хочет работать детским тренером. Поэтому, когда «Спартак» предложил ему тренерскую работу в академии, он отказался и перебрался на руководящую должность в «Кубань».

«Как я стал тренером? Зимой 2022-го «Спартак» возглавил Ваноли и рассчитывал на меня как на помощника. Я согласился, но уже в мае Паоло по политическим причинам покинул клуб. Тогда ко мне подошёл спортивный директор Каттани: «Знаю, ты хочешь тренировать. Иди в академию, мы выделим для тебя какой-нибудь из возрастов».

«Окей, готов в академию, но не тренером детей». В Иркутске, пока играл по Второй лиге, уже работал с маленькими — того опыта хватит до конца жизни. Поэтому в «Спартаке» стал замом технического директора. Мне предлагали взять 2009 год, но я отказался и переехал в Краснодар. В «Кубани» я стал руководителем программы подготовки молодых футболистов», — приводит слова Ещенко Sport24.