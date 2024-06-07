«Сочи» объявил об уходе Серхио Кордовы

Венесуэльский нападающий Серхио Кордова покинул футбольный клуб «Сочи» в связи с истечением арендного соглашения, сообщает пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

Напомним, Кордова перебрался в «Сочи» из турецкого «Аланьяспора» на правах шестимесячной аренды с опцией выкупа этой зимой. В минувшем сезоне форвард провёл 11 матчей во всех турнирах в составе «Сочи», в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с турецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

Напомним, «Сочи» по итогам завершившегося сезона РПЛ занял последнее, 16-е место с 24 очками в 30 матчах. Вместе с ним покинули РПЛ по итогам сезона-2023/2024 калининградская «Балтика» и екатеринбургский «Урал».