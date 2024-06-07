Горшков: сборной России не будет легко в матче с Беларусью, но наши игроки выше классом

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о товарищеском матче между сборными Беларуси и России. Напомним, встреча состоится сегодня, 7 июня.

«Не думаю, что сборной России будет легко в матче с национальной командой Беларуси. Наши футболисты должны быть повыше классом, но белорусы не захотят просто так отдавать матч, поэтому они собираются и готовятся. Должен быть нормальный контрольный матч.

Что касается состава сборной России, то это зависит от того, какие сейчас Карпин решает задачи. Может быть, захочет кого-то дополнительно посмотреть. Но это сборная, поэтому прям экспериментального состава не будет. Карпин будет отталкиваться от костяка плюс даст шанс молодым, кто проявил себя в чемпионате», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.