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«Полный песец и позорище». Губерниев отреагировал на запрет Сафонову выезжать из России

«Полный песец и позорище». Губерниев отреагировал на запрет Сафонову выезжать из России
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Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на запрет вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову выезжать из России по причине задолженности по алиментам. Ранее стало известно, что из-за этого запрета может сорваться трансфер голкипера в «ПСЖ».

«Надо проверить тщательно этого злостного неплательщика алиментов, он ещё может тайно посещать любовницу… А если серьёзно, это полный песец и позорище», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

По данным СМИ, решение об ограничении на выезд было принято 6 июня 2024 года. В феврале этого же года Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развёлся в 2021 году. Суд обязал Матвея выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально речь шла про 17 млн рублей. Однако позже произошёл перерасчёт, по результатам которого долг Сафонова вырос до 60 млн.

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