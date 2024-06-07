Игрок «Зенита» Артур: взять титул в сильной европейской лиге — это исполнение мечты

Бразильский вингер «Зенита» Артур поделился эмоциями после завоевания двух трофеев в дебютном сезоне в составе сине-бело-голубых. Артур вместе с «Зенитом» уже успел выиграть Российскую Премьер-Лигу и Кубок России. Футболист отметил, что такой результат в сильном европейском чемпионате является исполнением его мечты.

«Могу сказать одно: всё, что со мной происходит – исполнение мечты. Завоевать титул в сильном европейском чемпионате – это то, чего я всегда хотел. И сейчас невероятно счастлив, что сделал это в первый же сезон. Даже за половину сезона. А потом добавилась ещё и победа в Кубке России. Просто фантастические ощущения. Наслаждаюсь этими моментами по полной», — приводит слова Артура Metaratings.

Напомним, чемпионство в сезоне-2023/2024 стало для «Зенита» шестым подряд.