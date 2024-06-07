Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Россия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Артур: взять титул в сильной европейской лиге — это исполнение мечты

Игрок «Зенита» Артур: взять титул в сильной европейской лиге — это исполнение мечты
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский вингер «Зенита» Артур поделился эмоциями после завоевания двух трофеев в дебютном сезоне в составе сине-бело-голубых. Артур вместе с «Зенитом» уже успел выиграть Российскую Премьер-Лигу и Кубок России. Футболист отметил, что такой результат в сильном европейском чемпионате является исполнением его мечты.

«Могу сказать одно: всё, что со мной происходит – исполнение мечты. Завоевать титул в сильном европейском чемпионате – это то, чего я всегда хотел. И сейчас невероятно счастлив, что сделал это в первый же сезон. Даже за половину сезона. А потом добавилась ещё и победа в Кубке России. Просто фантастические ощущения. Наслаждаюсь этими моментами по полной», — приводит слова Артура Metaratings.

Напомним, чемпионство в сезоне-2023/2024 стало для «Зенита» шестым подряд.

Материалы по теме
«Зенит» хочет звезду «Спартака», а Дзюба нашёл новый клуб? Новости РПЛ за неделю
«Зенит» хочет звезду «Спартака», а Дзюба нашёл новый клуб? Новости РПЛ за неделю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android