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Агент Фернандеса: возвращение Марио в РПЛ не было ошибкой, он принёс пользу «Зениту»

Агент Фернандеса: возвращение Марио в РПЛ не было ошибкой, он принёс пользу «Зениту»
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Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы бразильского защитника петербургского «Зенита» Марио Фернандеса, заявил, что возвращение игрока в РПЛ не было ошибкой.

«Не было ли ошибкой возвращение Марио в РПЛ? Нет. Он принёс пользу «Зениту» и завоевал два трофея», — заявил Машаду.

Напомним, к «Зениту» 33-летний Марио Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год.

В нынешнем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.

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Источник: «Зенит» готов продлить контракт с Марио Фернандесом
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