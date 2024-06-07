Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Россия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мутко оценил работу Федуна в «Спартаке»

Мутко оценил работу Федуна в «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко оценил работу бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна во главе красно-белого клуба. Также функционер признался, что до сих пор не понимает систему Кубка России. Мутко отметил, что футбол — больше, чем просто игра.

«Спартак» с уходом Федуна откатился от первых позиций? Леонид Арнольдович просто не прятался. Развитие футбола идёт, всё время что-то новое придумывают. Вот я, например, систему Кубка России не могу понять. Можешь проиграть, но потом всё равно выиграть Кубок. Федун допускал ошибки, делал что-то, но он любил и он был на первом плане. Ты всё время должен рассказывать, что ты делаешь. У нас этот тезис убрали, но я всегда говорил, что футбол больше, чем игра. Она не принадлежит ни федерации, ни клубу одному, ни футболисту. Она принадлежит и болельщикам в том числе», — приводит слова Мутко «РБ Спорт».

Напомним, Федун продал контрольный пакет акций «Спартака» компании «Лукойл». Сейчас именно «Лукойл» является владельцем московского клуба.

Материалы по теме
Виталий Мутко: кто хочет, тот и становится чемпионом РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android