Мутко оценил работу Федуна в «Спартаке»

Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко оценил работу бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна во главе красно-белого клуба. Также функционер признался, что до сих пор не понимает систему Кубка России. Мутко отметил, что футбол — больше, чем просто игра.

«Спартак» с уходом Федуна откатился от первых позиций? Леонид Арнольдович просто не прятался. Развитие футбола идёт, всё время что-то новое придумывают. Вот я, например, систему Кубка России не могу понять. Можешь проиграть, но потом всё равно выиграть Кубок. Федун допускал ошибки, делал что-то, но он любил и он был на первом плане. Ты всё время должен рассказывать, что ты делаешь. У нас этот тезис убрали, но я всегда говорил, что футбол больше, чем игра. Она не принадлежит ни федерации, ни клубу одному, ни футболисту. Она принадлежит и болельщикам в том числе», — приводит слова Мутко «РБ Спорт».

Напомним, Федун продал контрольный пакет акций «Спартака» компании «Лукойл». Сейчас именно «Лукойл» является владельцем московского клуба.