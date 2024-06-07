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Кечинов: в матче с Беларусью можно проверить футболистов, кто мало играл за сборную России

Кечинов: в матче с Беларусью можно проверить футболистов, кто мало играл за сборную России
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Бывший российский футболист Валерий Кечинов поделился мнением о грядущем товарищеском матче между сборными России и Беларуси, который состоится сегодня, 7 июня.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Однозначно, для сборной России не будет лёгкой игры в матче с Беларусью. Потому что в Беларуси очень качественные футболисты, плюс матч пройдёт в Минске, куда придёт очень много болельщиков. Поэтому нам будет непросто, но будет очень интересная игра.

Мне кажется, что в таком матче нужно проверить тех футболистов, кто был мало задействован в других встречах и получал мало игровой практики за сборную России. Это тот самый матч, где можно задействовать этих футболистов», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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