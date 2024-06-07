Беларусь — Россия: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 20:00

Сегодня, 7 июня 2024 года, состоится товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздастся в 20:00 по московскому времени.

Портал «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию предстоящей игры.

Напомним, национальные команды России и Беларуси в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч команд прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2. Ранее первый заместитель главы Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассказал об ожидаемой посещаемости на товарищеском матче. По словам функционера, игру на стадионе посмотрят 20–22 тыс. зрителей.