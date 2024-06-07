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«Это шок для Екатеринбурга». Экс-тренер «Урала» прокомментировал вылет клуба из РПЛ

«Это шок для Екатеринбурга». Экс-тренер «Урала» прокомментировал вылет клуба из РПЛ
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Бывший тренер «Урала» Вадим Скрипченко высказался о вылете екатеринбургского клуба в Первую лигу.

«С Григорием Викторовичем я не на связи. Могу сказать, что для Екатеринбурга вылет «Урала» из РПЛ — это шок в какой-то степени. Инфраструктура, интересная команда, качественные легионеры, плюс российские ребята, которые представляли эту команду. Трудно сказать, что случилось во второй части чемпионата. Только тот, кто находился внутри команды, может дать определённый ответ.

То, что Екатеринбург покинул РПЛ — это не хорошо. Будем ждать возвращения в РПЛ «Урала» и «Балтики». В этих городах есть хорошая инфраструктура, есть зрительский интерес и есть всё для того, чтобы футбол развивался», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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