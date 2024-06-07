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Артур рассказал, чем его удивил чемпионат России

Артур рассказал, чем его удивил чемпионат России
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Нападающий «Зенита» Артур ответил на вопрос, чем его удивила Российская Премьер-Лига.

«Первое – насколько физически развиты игроки почти во всех клубах. Удивило, насколько здесь силовой футбол. Быстро понял, что надо прибавлять в этом компоненте, если я хочу конкурировать. Здесь много единоборств на поле.

Я не представлял, что в РПЛ настолько высокий уровень борьбы. И больше, чем техника, тебе поможет только физическая сила. Это я понял по первым играм, и в этом главное отличие России от Бразилии», — приводит слова Артура Metaratings.

Напомним, бразильский футболист стал игроком «Зенита» минувшей зимой.

В минувшем сезоне Артур принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

По итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые обыграли «Ростов» со счётом 2:1. В составе санкт-петербургского клуба голами отметились Густаво Мантуан и Артур. Единственный гол «Ростова» забил Роналдо.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство:

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