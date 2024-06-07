Главный тренер женского «Зенита» ответила, надоело ли играть с ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Ольга Порядина высказалась о предстоящем матче Суперкубка России с московским ЦСКА. Встреча пройдёт завтра, 8 июня. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

«Я не могу сказать, что надоело, потому что в этом сезоне мы первый раз будем встречаться с ЦСКА. В прошлом году — да, мы каждое крупное противостояние играли с ЦСКА, но так складывается. И всё-таки, знаете, главное, что мы играем в таких турнирах, неважно — каждый раз с одним соперником или нет.

Состав будет оптимальный. Все в строю, все готовятся к этому матчу. Исключение — игроки, которые продолжительное время восстанавливаются после травм крестообразных связок», — приводит слова Порядиной официальный сайт «Зенита».