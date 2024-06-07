Никита Баженов оценил игру ряда молодых футболистов «Спартака» в минувшем сезоне

Менеджер по арендованным игрокам «Спартака» Никита Баженов оценил игру молодых футболистов красно-белых, в минувшем сезоне выступавших за другие команды на правах аренды.

«Если про Колю [Толстопятова] говорить, то у него была тоже небольшая травма, которая его беспокоила. Она не дала ему полностью раскрыться. В ФНЛ он уже выступал, и все знают, что это очень надёжный защитник. У него хороший потенциал в будущем.

Костя Шильцов в Нижнекамске сезон провёл. Команда неплохо выступила и прекрасный футбол в некоторых матчах показала. Костя поучаствовал в некоторых голах, был достаточно активен, поэтому тоже ждём от него дальнейшего прогресса.

Виталий Шитов провёл один из своих лучших сезонов. Его признали одним из лучших молодых игроков Первой лиги. Он атакующий игрок, и отдавал, и забивал, но у него большой прогресс в оборонительных функциях. Мне это очень понравилось. Умение защищаться, помимо своих прямых обязанностей, я думаю, это хорошее качество, оно приобретённое. Характер и всё остальное у него есть», — приводит слова Баженова Metaratings.

Напомним, в минувшем сезоне Толстопятов играл в составе саратовского «Сокола». Он принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Шильцов выступал за «Нефтехимик». В минувшем сезоне полузащитник провёл 20 матчей, в которых сделал три ассиста.

Шитов играл за «Тюмень». В минувшем сезоне крайний нападающий принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: