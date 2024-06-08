Нападающая «Зенита» Коровкина: хочется взять свой третий Суперкубок

Нападающая санкт-петербургского «Зенита» Нелли Коровкина поделилась ожиданиями от матча Суперкубка России с московским ЦСКА. Встреча пройдёт сегодня, 8 июня. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

«Конечно, ждём победы! Хочется взять свой третий Суперкубок. Как говорится, оформить хет-трик. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы победить. Буду выкладываться на сто процентов! Очень хочу забить.

ЦСКА ещё не выигрывал Суперкубок, сыграет ли этот факт свою роль? Да, мне кажется, что они очень сильно хотят забрать этот трофей, потому что у них всё время не получалось — сначала забирал «Локомотив», потом «Зенит». Я общалась с девчонками из ЦСКА. Думаю, у них будет огромная мотивация, они приедут максимально настроенные на игру. Нам нужно будет вдвое больше прикладывать усилий, чтобы победить», — приводит слова Коровкиной официальный сайт «Зенита».