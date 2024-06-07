Англия — Исландия: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 21:45

В товарищеском матче встретятся сборные Англии и Исландии. Команды будут играть на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Начало игры — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее, 3 июня, сборная Англии разгромила национальную команду Боснии и Герцеговины в товарищеском матче со счётом 3:0. В составе англичан отличились Коул Палмер (с пенальти), Трент Александер-Арнольд и Гарри Кейн.

На чемпионате Европы 2024 года сборная Англии сыграет в группе С. Соперниками англичан будут команды Словении, Дании и Сербии. Сборная Исландии не пробилась на Евро, проиграв в финале квалификации национальной команде Украины — 1:2.