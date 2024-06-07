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Источник: Сафонов подал заявление в полицию на свою бывшую жену, чтобы не платить алименты

Источник: Сафонов подал заявление в полицию на свою бывшую жену, чтобы не платить алименты
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в конце мая подал в полицию заявление на бывшую жену Анастасию Казачек. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По сведениям источника, футболист обвиняет экс-супругу в краже денег со своей банковской карты несколько лет назад. Он рассказал полицейским, что ещё в 2021 году, когда они с Анастасией были в браке, девушка якобы украла с его карты 800 тысяч рублей. По словам Казачек, эти деньги спортсмен сам перевёл ей на ремонт квартиры, которую они подарили дочке. Семья девушки подозревает, что футболист делал это, чтобы не платить алименты, из-за которых может сорваться его переход в «ПСЖ». Отмечается, что уголовное дело о краже денег с банковской карты спортсмена пока не возбудили.

Ранее стало известно, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову нельзя выезжать из России по причине задолженности по алиментам. Из-за этого запрета может сорваться трансфер голкипера в «ПСЖ».

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