Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Россия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артур: Вендел — невероятная фигура, я восхищаюсь им

Артур: Вендел — невероятная фигура, я восхищаюсь им
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» Артур поделился мнением о полузащитнике сине-бело-голубых Венделе.

– Тезис Вендела «утром работай, вечером танцуй» тебе не близок?
Вендел – невероятная фигура: весельчак и при этом отличный футболист. Огромный профессионал, который при этом обожает танцевать, если есть повод. Я восхищаюсь им. Но честно скажу: если я хорошо поработаю утром, то вечером мне уже будет не до танцев. Это время семьи, и, как правило, я провожу его с дочкой, – приводит слова Артура Metaratings.

Напомним, в минувшем сезоне Вендел принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые обыграли «Ростов» со счётом 2:1. В составе санкт-петербургского клуба голами отметились Густаво Мантуан и Артур. Единственный гол «Ростова» забил Роналдо.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство:

Материалы по теме
Артур рассказал, чем его удивил чемпионат России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android