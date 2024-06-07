Артур: Вендел — невероятная фигура, я восхищаюсь им

Нападающий «Зенита» Артур поделился мнением о полузащитнике сине-бело-голубых Венделе.

– Тезис Вендела «утром работай, вечером танцуй» тебе не близок?

– Вендел – невероятная фигура: весельчак и при этом отличный футболист. Огромный профессионал, который при этом обожает танцевать, если есть повод. Я восхищаюсь им. Но честно скажу: если я хорошо поработаю утром, то вечером мне уже будет не до танцев. Это время семьи, и, как правило, я провожу его с дочкой, – приводит слова Артура Metaratings.

Напомним, в минувшем сезоне Вендел принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые обыграли «Ростов» со счётом 2:1. В составе санкт-петербургского клуба голами отметились Густаво Мантуан и Артур. Единственный гол «Ростова» забил Роналдо.

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