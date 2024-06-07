«Зенит» вошёл в топ-100 самых популярных клубов мира в социальных сетях

Санкт-петербургский «Зенит» попал в топ-100 самых популярных клубов мира в социальных сетях. Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».

Отмечается, что Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг клубов по числу подписчиков в четырёх соцсетях. «Зенит» расположился на 67-й строчке, став единственным российским клубом, упомянутым в рейтинге. Число подписчиков в исследуемых социальных сетях составляет 9 млн пользователей. Первое место в рейтинге занял мадридский «Реал», второе — «Барселона», третье — «Манчестер Юнайтед».

«Зенит» в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги в шестой раз подряд стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей.