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Андреев: «Оренбург» вряд ли потянет зарплату Георгия Джикии

Андреев: «Оренбург» вряд ли потянет зарплату Георгия Джикии
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос, был ли переговорный процесс с центральным защитником Георгием Джикией, у которого закончился контракт с московским «Спартаком».

«Мы не общались с Георгием. Надо понимать, что мы вряд ли потянем его зарплату. Предполагаю, что он попросит больше, чем мы сможем дать», – приводит слова Андреева Metaratings.

Напомним, российский футболист выступал за «Спартак» с 2017 года. За этот период он принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 11 результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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