Кечинов: нужно давать шанс российским тренерам, а в нынешнее время — тем более

Бывший футболист Валерий Кечинов высказался о востребованности российских тренеров в чемпионате страны.

«Я всегда говорил, что нужно доверять российским специалистам. А в нынешнее время тем более нужно давать шанс нашим тренерам. Нужно делать ставку на своих. Это вообще странная ситуация, что Черчесову никто не предложил контракт в РПЛ и он возглавил сборную Казахстана. Потому что Станислава Саламович — топовый тренер для российского футбола. Он это доказал своей работой в сборной России, «Легии» и «Ференцвароше».

Другим российским тренерам в такой ситуации нужно ждать своего шанса. Что им остаётся? Но непонятно, когда появится этот шанс. Руководителям клубов нужно делать ставку на российских тренерах», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.