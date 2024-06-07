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«Факел» объявил о продлении контракта с Сергеем Божиным

«Факел» объявил о продлении контракта с Сергеем Божиным
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Воронежский «Факел» продлил контракт с защитником Сергеем Божиным. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Факел» продлил контракт с защитником Сергеем Божиным. Желаем успехов и новых побед в составе нашей команды!» — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 29-летний Сергей Божин провёл 26 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 900 тыс.

«Факел» завершил сезон чемпионата России на 11-м месте в турнирной таблице.

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