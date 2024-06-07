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Вадим Скрипченко: респект «Крыльям» и Корниленко за футбол, который они показывают

Вадим Скрипченко: респект «Крыльям» и Корниленко за футбол, который они показывают
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Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко, ранее возглавлявший «Крылья Советов», поделился мнением об игре, которую демонстрирует самарский клуб в последних сезонах.

«Я рад за «Крылья», что они в последних сезонах показывают хороший футбол. Они стабильны. Есть определённый уровень молодых футболистов, которые себя проявляют, и российские топ-клубы их приобретают. «Крылья» остаются на плаву и играют ярко в РПЛ. Понятно, что сегодня эта команда ещё не может вклиниться в борьбу за медали, но команда играет в интересный футбол. Работа Осинькина импонирует.

Скажу от себя лично: ещё переживаю за «Крылья», так как там работает Сергей Корниленко — настоящий профессионал, футбольный человек. Он живёт и любит футбол. Корниленко делает всё, чтобы развивать «Крылья». Большой респект «Крыльям» и Корниленко за ту работу и футбол которую они показывают», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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