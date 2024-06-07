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Состав сборной Австрии по футболу на Евро-2024: список игроков

Сборная Австрии объявила окончательный состав на Евро-2024
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Пресс-служба сборной Австрии на официальном сайте объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

Вратари: Никлас Хедль («Рапид»), Хайнц Линднер («Юнион»), Патрик Пенц («Брондбю»).

Защитники: Флавиус Данилюк («РБ Зальцбург»), Кевин Дансо («Ланс»), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене («Майнц 05»), Стефан Пош («Болонья»), Леопольд Кверфельд («Рапид»), Гернот Траунер («Фейеноорд»), Максимилиан Вёбер («Боруссия» Мёнхенгладбах).

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер («РБ Лейпциг»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Марко Грюлль («Рапид»), Флориан Кайнц («Кёльн»), Конрад Лаймер («Бавария»), Александер Прасс («Штурм»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд), Романо Шмид («Вердер»), Маттиас Зайдль («Рапид»), Николас Зайвальд («РБ Лейпциг»), Патрик Виммер («Вольфсбург»).

Нападающие: Марко Арнаутович («Интер»), Максимилиан Энтруп («Хартберг»), Михаэль Грегорич («Фрайбург»), Андреас Вайман («Вест Бромвич»).

Фото: Официальный сайт сборной Австрии

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Евро-2024: итоговый список команд:

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