Александр Медведев: хотелось бы, чтобы сборная России забила Беларуси, и не один

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от товарищеского матча Беларусь — Россия. Встреча состоится сегодня, 7 июня. Команды будут играть на стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

«Хотелось бы, чтобы сборная забила, и не один», – приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

Ранее в 2024 году сборная России провела только один товарищеский матч. В Москве россияне обыграли Сербию со счётом 4:0. Отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.