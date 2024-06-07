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Александр Медведев: хотелось бы, чтобы сборная России забила Беларуси, и не один

Александр Медведев: хотелось бы, чтобы сборная России забила Беларуси, и не один
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от товарищеского матча Беларусь — Россия. Встреча состоится сегодня, 7 июня. Команды будут играть на стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хотелось бы, чтобы сборная забила, и не один», – приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

Ранее в 2024 году сборная России провела только один товарищеский матч. В Москве россияне обыграли Сербию со счётом 4:0. Отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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