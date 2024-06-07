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«Плохо». Иван Сергеев оценил свою игру в минувшем сезоне РПЛ

«Плохо». Иван Сергеев оценил свою игру в минувшем сезоне РПЛ
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев подвёл персональные итоги минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Как оценю свои выступления в этом сезоне? Плохо, особенно тяжёлой была весенняя часть чемпионата. Но нужно этот момент проанализировать и отпустить. Самое главное — что мы команда, и нам удалось забрать все трофеи в этом году», — приводит слова Сергеева Legalbet.

Напомним, в минувшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство:

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