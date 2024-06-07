«Арсенал» предложил профессиональный контракт голкиперу с российским гражданством — Бёрд

Лондонский «Арсенал» предложил профессиональный контракт голкиперу Алексею Рохасу. Об этом сообщил журналист Джордж Бёрд в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Учитывая, что Райя и Рамсдейл примут участие в Евро-2024, вратарь академии может быть вызван в основную команду на предсезонную подготовку в качестве второго или третьего голкипера. Даже если Хейн останется и будет подписан контракт с другим вратарём.

Рохасу и Брайану Оконкво были предложены профессиональные контракты», — написал Бёрд.

У голкипера Алексея Рохаса три гражданства. Его отец — колумбиец, мать — русская. А родился Алексей в Англии, в нескольких десятках километров от Лондона. Отметим, что он уже выступал за молодёжную сборную Колумбии.