Лепёхин: «Спартаку» надо серьёзно менять состав, иначе выше пятого места они не поднимутся

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о перспективах «Спартака» в следующем сезоне с нынешним составом.

«Думаю, если состав футболистов «Спартака» останется прежним, то их перспективы будут не лучше прошлого сезона. Выше пятого места они не поднимутся. Надо очень серьёзно менять состав.

Трудно говорить, что будет у Станковича. Часто бывает, что после смены тренера происходит всплеск, но потом всё возвращается на круги своя. Тут важно комплектование команды. От футболистов зависит больше, чем от тренера. Если они хорошо укомплектуются, то шансы выступить лучше есть. Для этого нужно сработать дружно и оперативно. Но это будет непросто», — приводит слова Лепёхина Legalbet.

Напомним, по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место, отстав от «Зенита», ставшего чемпионом, на семь очков. В Фонбет Кубке России красно-белые со счётом 0:1 проиграли калининградской «Балтике» на стадии финала Пути регионов.

Станкович приступит к работе со «Спартаком» в летнее межсезонье. Ранее команду возглавлял Гильермо Абаскаль, а после его увольнения на временной основе пост главного тренера занял Владимир Слишкович. С сентября 2023 по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

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