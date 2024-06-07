Сергей Лавров: целиком за проведение матча Россия — Венгрия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность проведения футбольного товарищеского матча Россия — Венгрия.

«Как отношусь к словам Сийярто? Целиком «за», — приводит слова Лаврова «РБ Спорт».

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что был бы не против проведения товарищеского матча Венгрия — Россия.

На данный момент сборная России отстранена от всех международных турниров и проводит только товарищеские игры.

Сегодня, 7 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Беларуси. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.