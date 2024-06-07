«Зенит» выручил 1,3 млрд рублей от проведения матчей в 2023 году

«Зенит» в сезоне-2023/2024 установил рекорд по выручке от проведения матчей, которая составила 1,3 млрд рублей. Сюда входят продажа обычных билетов, лож, кейтеринг и мерчендайз. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые обыграли «Ростов» со счётом 2:1. В составе санкт-петербургского клуба голами отметились Густаво Мантуан и Артур. Единственный гол «Ростова» забил Роналдо.

Также «Зенит» выиграл Фонбет Кубок России. В финале этого турнира сине-бело-голубые встречались с калининградской «Балтикой». «Зенит» победил соперника со счётом 2:1.

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