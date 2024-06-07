Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Россия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Польша — Украина: текстовая онлайн-трансляция контрольного матча начнётся в 21:45

Польша — Украина: текстовая онлайн-трансляция контрольного матча начнётся в 21:45
Комментарии

В контрольном матче встретятся сборные Польши и Украины. Команды будут играть на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Начало матча — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 21:45 МСК
Польша
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее сборная Украины провела товарищеский матч с национальной командой Германии. Встреча прошла в понедельник, 3 июня, в Германии. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

На чемпионате Европы 2024 года сборная Польши сыграет в группе D. Соперниками поляков будут национальные команды Нидерландов, Австрии и Франции. Сборная Украины выступит в группе Е, в которой оказались национальные команды Бельгии, Словакии и Румынии. Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android