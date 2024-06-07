Польша — Украина: текстовая онлайн-трансляция контрольного матча начнётся в 21:45

В контрольном матче встретятся сборные Польши и Украины. Команды будут играть на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Начало матча — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сборная Украины провела товарищеский матч с национальной командой Германии. Встреча прошла в понедельник, 3 июня, в Германии. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

На чемпионате Европы 2024 года сборная Польши сыграет в группе D. Соперниками поляков будут национальные команды Нидерландов, Австрии и Франции. Сборная Украины выступит в группе Е, в которой оказались национальные команды Бельгии, Словакии и Румынии. Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля.