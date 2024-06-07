Шамиль Газизов: у меня нет реваншистских настроений к «Спартаку»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо», вышедшего в РПЛ, Шамиль Газизов ответил на вопрос, будет ли для него принципиальным матч со «Спартаком». Напомним, 55-летний специалист занимал должность генерального директора красно-белых с июля по декабрь 2020 года. После ухода из «Спартака» Газизов судился с на тот момент с владельцем клуба Леонидом Федуном по поводу выплаты неустойки.

— Нет, мы всё понимаем, что «Спартак» любим миллионами и всегда раздражитель. На него не надо настраиваться. Тем более нам. Любая игра со «Спартаком» всегда необычная.

— Но всё-таки вы работали в «Спартаке», что-то не получилось. Возможно, есть желание что-то доказать.

— Ничего страшного. Это футбол. Реваншистских настроений у меня нет, — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место, отстав от «Зенита», ставшего чемпионом, на семь очков. В Фонбет Кубке России красно-белые со счётом 0:1 проиграли калининградской «Балтике» на стадии финала Пути регионов.

По итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги махачкалинское «Динамо» набрало 61 очко и заняло второе место, получив прямую путёвку в чемпионат России.

Интервью с Шамилем Газизовым: Махачкала, «Спартак», «Уфа»: