Эштреков — о продлении контракта «Локомотива» с Галактионовым: всё закономерно

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков высказался о работе Михаила Галактионова и продлении его контракта с железнодорожниками.

«Раз руководство клуба приняло такое решение, значит, это правильно. Галактионов уже прошёл путь с командой, когда было тяжёлое положение, и «Локомотив» находился на 13-м месте. Но Галактионов и его футболисты сумели из этого выбраться, и потом игра стабилизировалась. Тренер поближе познакомился с игроками за это время, узнал их возможности. Поэтому всё закономерно», – приводит слова Эштрекова «Евро-Футбол.Ру».

Михаил Галактионов возглавил московский клуб в ноябре 2022 года. Ранее российский специалист работал в клубе «Пари Нижний Новгород». Сезон-2023/2024 железнодорожники завершили на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка.

6 июня стало известно, что железнодорожники продлили контракт с Галактионовым до лета 2026 года.