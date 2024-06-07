Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Россия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Смирнова: хотим наконец-то забрать Суперкубок, будем бороться в четвёртый раз

Игрок ЦСКА Смирнова: хотим наконец-то забрать Суперкубок, будем бороться в четвёртый раз
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитница московского ЦСКА Надежда Смирнова поделилась ожиданиями от матча Суперкубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт завтра, 8 июня. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

«Очень жду эту встречу. Мы в четвёртый раз будем бороться за этот трофей, который никак не можем завоевать. Были обидные поражения. Мы хорошо знаем «Зенит», они хорошо – нас. Результат будет зависеть от того, как каждый игрок себя проявит. Хотим наконец-то забрать Суперкубок и спокойно продолжить сезон!

Играть на таких аренах очень приятно. И вообще, каждая игра – большой праздник. Мы же тренируемся, чтобы играть. Ты тренируешься, тренируешься, и когда наступает день игры, говоришь: «О, наконец-то!» Я рада, что наши матчи проходят на больших стадионах. Думаю, что на стадион придёт много болельщиков!» — приводит слова Смирновой официальный сайт ЦСКА.

Материалы по теме
Главный тренер женского «Зенита» ответила, надоело ли играть с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android