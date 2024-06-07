Игрок ЦСКА Смирнова: хотим наконец-то забрать Суперкубок, будем бороться в четвёртый раз

Полузащитница московского ЦСКА Надежда Смирнова поделилась ожиданиями от матча Суперкубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт завтра, 8 июня. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

«Очень жду эту встречу. Мы в четвёртый раз будем бороться за этот трофей, который никак не можем завоевать. Были обидные поражения. Мы хорошо знаем «Зенит», они хорошо – нас. Результат будет зависеть от того, как каждый игрок себя проявит. Хотим наконец-то забрать Суперкубок и спокойно продолжить сезон!

Играть на таких аренах очень приятно. И вообще, каждая игра – большой праздник. Мы же тренируемся, чтобы играть. Ты тренируешься, тренируешься, и когда наступает день игры, говоришь: «О, наконец-то!» Я рада, что наши матчи проходят на больших стадионах. Думаю, что на стадион придёт много болельщиков!» — приводит слова Смирновой официальный сайт ЦСКА.