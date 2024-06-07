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Германия — Греция: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 21:45

Германия — Греция: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 21:45
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Сегодня, 7 июня, состоится товарищеский матч, в котором примут участие сборные Германии и Греции. Игра пройдёт на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 21:45 МСК
Германия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, последний раз команды играли в 1/4 финала чемпионата Европы 2012 года. В том противостоянии немецкая национальная команда победила со счётом 4:2.

На грядущем чемпионате Европы сборная Германии сыграет в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Сам чемпионат Европы 2024 года состоится именно в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Евро-2024: итоговый список команд:

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