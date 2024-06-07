Джейми Варди продлил контракт с «Лестер Сити»

37-летний нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди продлил контракт с клубом. Об этом сообщил официальный сайт «Лестера».

Отмечается, что срок нового контракта форварда с клубом рассчитан до завершения сезона-2024/2025.

«37-летний форвард, который в сезоне-2023/2024 забил за «лис» 20 мячей во всех турнирах, занимает третье место в списке лучших бомбардиров клуба за всё время его существования со 190 голами и был автором многих невероятных моментов в «Лестер Сити» в последние годы.

За время работы в «Сити» он выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, «Комьюнити Шилд» и два титула чемпиона второго дивизиона, проведя в общей сложности 464 матча с момента перехода из «Флитвуд Таун» в 2012 году», — написано в заявлении «Лестера».

Напомним, что в сезоне-2023/2024 «Лестер» выиграл Чемпионшип и вышел в Премьер-лигу.