Гуренко оценил решение «Локомотива» продлить контракт с Галактионовым

Футбольный эксперт Сергей Гуренко отреагировал на информацию о том, что московский «Локомотив» продлил контракт с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

«Руководителям клуба виднее. Они находятся ближе к команде. Не скажу, что железнодорожники провалили сезон, но в то же время нельзя сказать, что выступили очень хорошо. Были матчи, в которых «Локомотив» не добрал очки. Но от добра добра не ищут, как говорится», – приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Галактионов возглавил московский клуб в ноябре 2022 года. Ранее российский специалист работал в клубе «Пари Нижний Новгород». Сезон-2023/2024 железнодорожники завершили на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка. 6 июня стало известно, что железнодорожники продлили контракт с Галактионовым до лета 2026 года.