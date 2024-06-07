В «Зените» заявили о цели увеличить посещаемость стадиона как минимум на 20%

Директор «Зенита» по VIP и розничным продажам Илья Шадхан рассказал о билетной программе клуба.

«Билетная программа [куда входит также реализация абонементов] приносит клубу более 90% выручки за день игры. А в следующем сезоне ставим перед собой цель выйти на доковидный уровень посещаемости. Если рассуждать средними показателями, то для нашей арены это порядка 35 тыс. зрителей за матч: по сути, наша цель — вырасти как минимум на 20%, при этом выручка уже превысила доковидные показатели», – сказал Шадхан «РБ Спорт».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые обыграли «Ростов» со счётом 2:1. В составе санкт-петербургского клуба голами отметились Густаво Мантуан и Артур. Единственный гол «Ростова» забил Роналдо.

Также «Зенит» выиграл Фонбет Кубок России. В финале этого турнира сине-бело-голубые встречались с калининградской «Балтикой». «Зенит» победил соперника со счётом 2:1.

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