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37-летний Варди прокомментировал продление контракта с «Лестер Сити»

37-летний Варди прокомментировал продление контракта с «Лестер Сити»
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Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди прокомментировал продление контракта с клубом. Сегодня, 7 июня, стало известно, что новое соглашение игрока с «Лестером» завершится в конце сезона-2024/2025.

«Я в восторге от результатов, которые я показал в прошлом сезоне, но впереди ещё многое. Я слежу за собой. Я всегда говорил, что возраст — это всего лишь цифра. Мои ноги чувствуют себя прекрасно, поэтому я продолжаю играть, пока они не скажут: «Всё, игра окончена». Когда-нибудь это произойдёт, но не сейчас.

Мы с нетерпением ждём следующего сезона в Премьер-лиге и посмотрим, что мы сможем сделать. На 100% это лучшая лига в мире. Именно там хочется играть в свой футбол», — приводит слова Варди официальный сайт «Лестера».

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