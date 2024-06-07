Вратарь ЖФК ЦСКА Тодуа: в матчах за титул ощущение, что ты играешь в гостях

Вратарь ЖФК ЦСКА Эльвира Тодуа поделилась ожиданиями от матча Суперкубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт завтра, 8 июня. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

«Будет борьба. Очень много борьбы. Борьба характеров, борьба настойчивости. Возможно, что матч будет на самый зрелищный, что не будет много голов. Но будет борьба на поле. Когда обе команды хотят выиграть, на первое место выходит характер. Будем биться!

Даже, если бы игра проходила на «ВЭБ Арене», мы бы не чувствовали себя, как дома. В матчах за титул, где бы встреча ни приходила, ощущение, что ты играешь в гостях. А вообще, мы на «Газпром Арене» уже обыгрывали «Зенит». Поэтому, в каком-то смысле этот стадион для нас более знакомый и благоприятный. И это может помочь нам психологически», — приводит слова Тодуа официальный сайт ЦСКА.