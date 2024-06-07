Юрий Жевнов поделился мнением о товарищеском матче со сборной России

Бывший вратарь сборной Беларуси и «Зенита» Юрий Жевнов поделился мнением о товарищеском матче с Россией, который состоится сегодня, 7 июня.

«После прихода в Беларусь нового тренера многое изменилось. Нескольких нынешних игроков сборной я даже не знаю. Очевидно, что команда стала выглядеть свежее. Изменился результат, игра команды стало лучше и веселее.

Понятно, что сборная России фаворит. Там более классные игроки, но фавориты не всегда побеждают», — сказал Жевнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздастся в 20:00 по московскому времени.

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