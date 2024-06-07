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Месси рассказал, что посещал психолога в период игры за «Барселону»

Месси рассказал, что посещал психолога в период игры за «Барселону»
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Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий за «Интер Майами», рассказал, что пользовался услугами психолога в период выступлений за каталонский клуб.

«Я ходил какое-то время [к психологу], когда был в «Барселоне». Это было давным-давно. Сначала я делал это очень неохотно, поскольку я один из тех, кто всё держит в себе. Но правда в том, что, когда я обратился к нему, это пошло мне на пользу и помогло мне», — приводит слова Месси Infobae.com.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Месси выступал за взрослую команду «Барселоны» с 2005 по 2021 год. За этот период он принял участие в 778 матчах во всех турнирах, в которых отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч «Майами» – «Бостон»:

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