Президент Ла Лиги: зарплата Мбаппе в «ПСЖ» была завышена, в «Реале» такого не будет

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался относительно заработной платы новоиспечённого нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, ранее выступавшего за «ПСЖ».

«Могу сказать, что его зарплата в «ПСЖ» была завышена. Она выходила за рамки рынка. Я уверен, что его зарплата в «Реале» будет в рамках рынка. Однако я не знаю, какие деньги он будет зарабатывать», — приводит слова Тебаса Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Ранее появлялась информация, что зарплата Мбаппе в «Реале» составит € 70-100 млн в год.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: