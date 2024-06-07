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Состав сборной Швейцарии по футболу на Евро-2024: список игроков

Сборная Швейцарии опубликовала итоговую заявку на Евро-2024
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Сборная Швейцарии определилась с окончательным составом на чемпионат Европы 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт Швейцарского футбольного союза.

Заявка сборной Швейцарии на чемпионат Европы 2024 года:

Вратари: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд), Ян Зоммер («Интер»), Ивон Мвого («Лорьян»);

Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Леонидас Стергиу («Штутгарт»), Сильвен Видмер («Майнц»), Седрик Цезигер («Вольфсбург»).

Полузащитники: Мишель Эбишер («Болонья»), Зеки Амдуни («Бернли»), Квадво Дуа («Лудогорец»), Ремо Фройлер («Болонья»), Фабиан Ридер («Ренн»), Шердан Шакири («Чикаго»), Винсент Сьерро («Тулуза»), Денис Закария («Монако»), Гранит Джака («Байер»), Стивен Цубер (АЕК), Ардон Яшари («Люцерн»);

Нападающие: Брил Эмболо («Монако»), Дан Ндой («Болонья»), Ноа Окафор («Милан»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Ренато Штеффен («Лугано»).

На чемпионате Европы сборная Швейцарии сыграет в группе А, где соперниками станут Германия, Шотландия и Венгрия.

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