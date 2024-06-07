Сборная Словении объявила окончательный состав на Евро-2024

Пресс-служба сборной Словении в соцсети Х (ранее Twitter) объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

Вратари: Ян Облак («Атлетико»), Вид Белец (АПОЭЛ), Игор Векич («Вайле»).

Защитники: Жан Карничник («Целе»), Миха Блажич («Лех»), Яка Бийол («Удинезе»), Эрик Янжа («Гурник» Забже), Петар Стоянович («Сампдория»), Ванья Дркушич («Сочи»), Давид Брекало («Орландо Сити»), Юре Балковец («Аланьяспор»).

Полузащитники: Санди Ловрич («Удинезе»), Адам Гнезда-Черин, Беньямин Вербич (оба – «Панатинаикос»), Йон Горенц-Станкович, Томи Хорват (оба – «Штурм»), Ясмин Куртич («Зюдтироль»), Нино Жугель («Буде-Глимт»), Адриан Зелькович («Спартак» Трнава), Йосип Иличич («Марибор»).

Нападающие: Ян Млакар («Пиза»), Жан Випотник («Бордо»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Андраж Шпорар («Панатинаикос»), Жан Целар («Лугано»), Тими Элшник («Олимпия» Любляна).

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Евро-2024: итоговый список команд: